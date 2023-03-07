Эстонский медик-фронтовик Эрко Лайдинен (35 лет), чудом избежавший смерти в начале февраля во время оказания помощи украинцам в Бахмуте, снял с бортовой камеры джипа редкие кадры, на которых вторгшиеся в город российские диверсанты расстреливают медиков из противотанкового ракетного комплекса с лазерным наведением "Корнет". Ракета пролетает в считаных метрах от джипа Лайдинена, и на видео отчетливо виден момент попадания в другой автомобиль, пишет Rus.Postimees.
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ВИДЕО ⟩ Российская ракета пролетела в нескольких метрах от машины эстонского медика в Бахмуте
Российская ракета пролетела в нескольких метрах от машины эстонского медика в Бахмуте
Момент, когда ракета пролетает мимо джипа медиков, можно увидеть начиная с 01:55. Однако ранее на видео (начиная с 00:25) видно, как ракета из того же ПТРК попадает в микроавтобус.