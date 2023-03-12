За двадцать четыре часа до запланированного сражения, в котором наверняка погибнет много солдат, около трехсот мужчин собрались в мобильном публичном доме в ожидании кратковременного удовольствия. Каждого третьего завтра может уже не быть в живых, поэтому эта похоть была еще более неистовой и страстной. Драматически, но, как известно, по Фрейду, секс и смерть близки друг к другу... Это также стало причиной процветания бизнеса секс-работниц, или военных борделей, а во время Первой мировой войны считалось, что мужчина, воздерживающийся от секса, наносит вред своему здоровью! История о малоизвестных девушках, которые лечили и утешали солдат на передовой.