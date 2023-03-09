Есть ли у Зеленского двойник?

Есть ли у государственных деятелей такие двойники? Действительно ли польское телевидение разоблачило этой историей "тайную кухню" политики, где происходят вещи, "о которых нам не говорят"? В настоящее время на эту тему много говорят и у нас, и на всей территории постсоветского пространства. Есть головокружительные теории о том, сколько двойников у самого Путина. Домыслы о том, как и где он использует "эти копии". Зеленский и его двойник, "вбежавший в кадр" во время визита Байдена в Киев, откровенно высмеиваются. Но так ли это на самом деле?