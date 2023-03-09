Чт, 9.03.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов
Есть ли у Зеленского двойник?
Фото: Ekrānšāviņš
Sandra Veinberga rus.tvnet.lv
,
Есть ли у Зеленского двойник?
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Кто этот человек на заднем плане за Зеленским и Байденом? Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поднимаются по лестнице, а за ними в кадре появляется мужчина в светлых брюках и темном свитере. Издалека он очень напоминает Зеленского. Почти копия. Поэтому кремлевские СМИ и наши местные "эксперты по России" (после появления этой видеозаписи) были абсолютно уверены, что это провал штаба Зеленского, потому что в кадр якобы попал тайный двойник президента Украины.

Есть ли у государственных деятелей такие двойники? Действительно ли польское телевидение разоблачило этой историей "тайную кухню" политики, где происходят вещи, "о которых нам не говорят"? В настоящее время на эту тему много говорят и у нас, и на всей территории постсоветского пространства. Есть головокружительные теории о том, сколько двойников у самого Путина. Домыслы о том, как и где он использует "эти копии". Зеленский и его двойник, "вбежавший в кадр" во время визита Байдена в Киев, откровенно высмеиваются. Но так ли это на самом деле?

Ключевые слова
Наверх