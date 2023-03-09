Кто этот человек на заднем плане за Зеленским и Байденом? Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поднимаются по лестнице, а за ними в кадре появляется мужчина в светлых брюках и темном свитере. Издалека он очень напоминает Зеленского. Почти копия. Поэтому кремлевские СМИ и наши местные "эксперты по России" (после появления этой видеозаписи) были абсолютно уверены, что это провал штаба Зеленского, потому что в кадр якобы попал тайный двойник президента Украины.
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Есть ли у Зеленского двойник?
Есть ли у Зеленского двойник?
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