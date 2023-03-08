БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ "Либеральный поворот". Как прошли выборы в Эстонии?

Партия реформ (либеральная партия в Эстонии) победила на выборах. Премьер-министр страны Кая Каллас лично достигла рекордного результата – 31 821 голос. Партия реформ может сформировать правительство с кем только пожелает. Партия реформ и "Ээсти 200" (либеральная партия) вместе получат 51 место. Партия реформ и Центристская партия (левоцентристская, социал-либеральная партия) получат 53 места. Партия реформ, "Ээсти 200" и Социал-Демократическая партия получат 60 мест, пишет Rus.Postimees.
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"Либеральный поворот". Как прошли выборы в Эстонии?