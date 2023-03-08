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БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ "Либеральный поворот". Как прошли выборы в Эстонии?

Аарне Сеппель Микк Салу Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
"Либеральный поворот". Как прошли выборы в Эстонии?
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Фото: Mihkel Maripuu

Партия реформ (либеральная партия в Эстонии) победила на выборах. Премьер-министр страны Кая Каллас лично достигла рекордного результата – 31 821 голос. Партия реформ может сформировать правительство с кем только пожелает. Партия реформ и "Ээсти 200" (либеральная партия) вместе получат 51 место. Партия реформ и Центристская партия (левоцентристская, социал-либеральная партия) получат 53 места. Партия реформ, "Ээсти 200" и Социал-Демократическая партия получат 60 мест, пишет Rus.Postimees.

"В Рийгикогу произошел либеральный поворот", – резюмирует результаты выборов руководитель офиса Каи Каллас, Геррит Мяэсалу. Дело не только в большой победе Партии реформ, но и в мандате, отданном избирателем либеральным партиям. "Ээсти 200" показала себя лучше, чем ожидалось, да и соцдемы также превзошли то, что показывали последние рейтинги.

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