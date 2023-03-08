БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ "Либеральный поворот". Как прошли выборы в Эстонии?

"В Рийгикогу произошел либеральный поворот", – резюмирует результаты выборов руководитель офиса Каи Каллас, Геррит Мяэсалу. Дело не только в большой победе Партии реформ, но и в мандате, отданном избирателем либеральным партиям. "Ээсти 200" показала себя лучше, чем ожидалось, да и соцдемы также превзошли то, что показывали последние рейтинги.