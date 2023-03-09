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Почему санкции против России бьют мимо цели

Кеннет Рогофф Project Syndicate
Почему санкции против России бьют мимо цели
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Фото: YASUYOSHI CHIBA/AFP VIA GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заслуживает всех тех похвал, которые прозвучали в его адрес после визита в Украину и Польшу накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения. Десятичасовая поездка Байдена на поезде от польской границы в Киев (немаленький подвиг для восьмидесятилетнего лидера) полностью упредила пропагандистские планы, которые вынашивал президент России Владимир Путин по этому поводу. Это был великий день для Украины, США и их союзников по НАТО.

Но выступая в Королевском замке в Варшаве, Байден заявил, что нынешние санкции против России представляют собой "широчайший режим санкций, который когда-либо вводился против какой-либо страны в истории". Это заявление, хотя, в принципе, и верное, все же вводит в заблуждение. Санкции, вводившиеся США в некоторых других случаях, например против Северной Кореи и Ирана, были намного жестче, чем нынешние санкции против России, потому что они включали также вторичные санкции против третьих стран, которые продолжали торговать с этими режимами. А в случае с Россией подобное лишь только начинается.

До сих пор Россия продолжает продавать нефть Индии и Китаю и покупать свежие фрукты и овощи у израильских экспортеров. Кроме того, огромные объемы торговли фиксируются в виде так называемого параллельного импорта. Да, объемы европейского экспорта в Россию обвалились в соответствии с режимом санкций. Но в то же время резко увеличились объемы торговли между Россией и такими странами, как Турция, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

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