Почему санкции против России бьют мимо цели

Но выступая в Королевском замке в Варшаве, Байден заявил, что нынешние санкции против России представляют собой "широчайший режим санкций, который когда-либо вводился против какой-либо страны в истории". Это заявление, хотя, в принципе, и верное, все же вводит в заблуждение. Санкции, вводившиеся США в некоторых других случаях, например против Северной Кореи и Ирана, были намного жестче, чем нынешние санкции против России, потому что они включали также вторичные санкции против третьих стран, которые продолжали торговать с этими режимами. А в случае с Россией подобное лишь только начинается.