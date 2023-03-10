Какой сценарий ждет Украину?

Единого мнения нет. Некоторые опасаются, что передача самолетов и другого оружия с наступательным потенциалом может привести к эскалации или спровоцировать Кремль на ядерный ответ; в то же время сторонники шовинистского изоляционистского подхода бывшего президента США Дональда Трампа задаются вопросом, почему западные налогоплательщики должны платить за оборону Украины. На фоне развития противоречий, вызываемых этими дебатами, поборникам ведения войны придется начать думать и о том, как она может и должна закончиться.