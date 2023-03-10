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Какой сценарий ждет Украину?

Гарольд Джеймс Project Syndicate
Какой сценарий ждет Украину?
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Фото: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

После девяти лет войны и одного года ожесточенных боев с момента полномасштабного вторжения России будущее Украины остается туманным. На Западе нынешние дебаты в основном сосредоточены на вопросах поставок оружия в Украину. Германия, Великобритания и США согласились поставить современные танки, хотя ранее отказывались от этого, и теперь Украина также просит ракеты большей дальности и истребители.

Единого мнения нет. Некоторые опасаются, что передача самолетов и другого оружия с наступательным потенциалом может привести к эскалации или спровоцировать Кремль на ядерный ответ; в то же время сторонники шовинистского изоляционистского подхода бывшего президента США Дональда Трампа задаются вопросом, почему западные налогоплательщики должны платить за оборону Украины. На фоне развития противоречий, вызываемых этими дебатами, поборникам ведения войны придется начать думать и о том, как она может и должна закончиться.

Будет ли это очередная нескончаемая война или же ее удастся перевести в замороженный конфликт с демилитаризованной зоной, а то и добиться настоящего, прочного мира?

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