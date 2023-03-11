"В полном сознании, в отчаянии, совершенно брошена". Писатель о смерти жены Лиените в больнице

Эта болезнь не затрагивает интеллект. Это такая болезнь, когда тебя замуровывают в этакий кокон, когда ты уже не может двигаться, а твои мозги в совершенном порядке. Кроме того, она была в полном сознании, в абсолютном, ненормальном отчаянии, чувствовала себя абсолютно брошенной, в чужой среде, без меня - она угасла, задыхаясь и в тотальном отчаянии. От отчаяния она умерла. От отчаяния и плача.