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"В полном сознании, в отчаянии, совершенно брошена". Писатель о смерти жены Лиените в больнице
Фото: No privātā arhīva
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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"В полном сознании, в отчаянии, совершенно брошена". Писатель о смерти жены Лиените в больнице
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Полный боли пост писателя Владиса Спаре в Facebook о смерти супруги Лиените Спаре шокировал не только его друзей и знакомых. Не только потому, что Лиените Спаре ушла, но и потому, как она ушла - одна, без возможности проститься. Владису не позволили зайти в палату к Лиените.

Эта болезнь не затрагивает интеллект. Это такая болезнь, когда тебя замуровывают в этакий кокон, когда ты уже не может двигаться, а твои мозги в совершенном порядке. Кроме того, она была в полном сознании, в абсолютном, ненормальном отчаянии, чувствовала себя абсолютно брошенной, в чужой среде, без меня - она угасла, задыхаясь и в тотальном отчаянии. От отчаяния она умерла. От отчаяния и плача.

Это непростительно. Но это произошло.

Никому не рекомендую везти очень тяжелых больных в больницу, пока вы не выяснили, что вас к ним пустят. Если они не могут этого гарантировать - умирайте дома! Вы будете счастливее.

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