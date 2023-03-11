Прогнозы главных тренеров "Вирслиги": Кто станет чемпионом?

Зимняя погода не станет помехой новому сезону "Вирслиги", который стартует уже сегодня. Как и в прошлом году, в этом сезоне, скорее всего, наверху турнирной таблицы расположится тройка лидеров. Может четвёрка.

Бывший тренер "Ауды" Томислав Стипич, который в этом сезоне тренирует "Ригу", долго колебался и не хотел отвечать на вопрос, изначально назвав главным фаворитом команду, которая в прошлом сезоне потеряла место в "Вирслиге", но после того как юрмальский "Спартак" отозовал своё участие всё-таки сохранила прописку в обществе сильнейших. В конце концов, Стипич ответил так, как он думает на самом деле.

Экстравагантный грузинский специалист Тамаз Пертия не был бы самим собой, если бы чем-то не выделился. Свой ответ он дал, хотя, при всём уважении к этой команде, у меня есть основания подозревать, что это шутка. Может быть, конечно, у него есть способности Нострадамуса, но я сильно сомневаюсь в честности Пертии. В данном вопросе.