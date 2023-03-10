"Секса на камеру не было": Яна Брук о реалити-шоу, провокациях в СМИ и оскорблениях

"Мою жизнь превратили в кошмар", - утверждает латвийский блогер Яна Брук, комментируя заголовки в СМИ о "сексе перед камерой" во время съемок в реалити-шоу "Любовь в кемпере". Блондинка категорически опровергает это. В беседе с онлайн-журналом KLIK она рассказала, как попала в шоу и что там происходило.