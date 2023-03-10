"Мою жизнь превратили в кошмар", - утверждает латвийский блогер Яна Брук, комментируя заголовки в СМИ о "сексе перед камерой" во время съемок в реалити-шоу "Любовь в кемпере". Блондинка категорически опровергает это. В беседе с онлайн-журналом KLIK она рассказала, как попала в шоу и что там происходило.
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"Секса на камеру не было": Яна Брук о реалити-шоу, провокациях в СМИ и оскорблениях
"Секса на камеру не было": Яна Брук о реалити-шоу, провокациях в СМИ и оскорблениях
Шоу страсти и любви "Любовь в кемпере" с каждой серией все больше удивляет и ставит вопрос: а это происходит по-настоящему? Можно ли влюбиться всего за несколько дней и планировать совместное будущее? Блогер Яна Брук и красавчик Давид Круминьш сразу стали самой горячей парой шоу, доказывая, что все возможно...
У Яны выросли просмотры архивных видео в TikTok, появляется новая аудитория. Количество подписчиков растет. Это если говорить о плюсах, но есть и минусы...