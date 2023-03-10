Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов
"Секса на камеру не было": Яна Брук о реалити-шоу, провокациях в СМИ и оскорблениях
Яна Брук Фото: Личный архив Яны Брук/ TVNET/ кадр из видео
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
"Секса на камеру не было": Яна Брук о реалити-шоу, провокациях в СМИ и оскорблениях
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

"Мою жизнь превратили в кошмар", - утверждает латвийский блогер Яна Брук, комментируя заголовки в СМИ о "сексе перед камерой" во время съемок в реалити-шоу "Любовь в кемпере". Блондинка категорически опровергает это. В беседе с онлайн-журналом KLIK она рассказала, как попала в шоу и что там происходило.

Шоу страсти и любви "Любовь в кемпере" с каждой серией все больше удивляет и ставит вопрос: а это происходит по-настоящему? Можно ли влюбиться всего за несколько дней и планировать совместное будущее? Блогер Яна Брук и красавчик Давид Круминьш сразу стали самой горячей парой шоу, доказывая, что все возможно...

У Яны выросли просмотры архивных видео в TikTok, появляется новая аудитория. Количество подписчиков растет. Это если говорить о плюсах, но есть и минусы...

Яна Брук
Яна Брук Фото: личный архив Яны Брук
Ключевые слова
Наверх