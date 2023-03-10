"Показал кулачком, что его ударили..." В Риге в мороз на улице нашли маленького мальчика без верхней одежды

7 марта в 18:30 в Риге, на Саркандаугаве, жительница Лига пошла за сыном в детский сад. По дороге во дворе многоэтажного дома она встретила мальчика примерно трех лет, который был один. Лига незамедлительно поняла, что идти дальше нельзя, так как о малыше нужно позаботиться. Как могла произойти такая ситуация и что об этом говорят представители Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи?