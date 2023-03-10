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"Показал кулачком, что его ударили..." В Риге в мороз на улице нашли маленького мальчика без верхней одежды
Фото: Anna Nahabed/Shutterstock
Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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"Показал кулачком, что его ударили..." В Риге в мороз на улице нашли маленького мальчика без верхней одежды
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7 марта в 18:30 в Риге, на Саркандаугаве, жительница Лига пошла за сыном в детский сад. По дороге во дворе многоэтажного дома она встретила мальчика примерно трех лет, который был один. Лига незамедлительно поняла, что идти дальше нельзя, так как о малыше нужно позаботиться. Как могла произойти такая ситуация и что об этом говорят представители Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи?

Поскольку Лига не знала, как долго придется ждать на холоде, она взяла малыша на руки и отнесла в находящийся рядом детсад сына.

Затем она повторно позвонила в полицию, чтобы уточнить местонахождение.

"С няней из детского сада мы при освещении увидели на щечке синяк. Мальчик практически не говорил, но, когда спросили про синяк, показал кулачком, что его ударили", - рассказывает Лига.

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