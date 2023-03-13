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"Если бы не уехал, не мог бы позволить себе жить в Латвии". Процентные ставки ползут вверх
Фото: Shutterstock
Juris Jurāns Laura Ozoliņa rus.tvnet.lv
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"Если бы не уехал, не мог бы позволить себе жить в Латвии". Процентные ставки ползут вверх
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"Если бы я не поехал работать в Австрию, в принципе, я сейчас не мог бы позволить себе жить в Латвии", - рассказывает онлайн-журналу Klik рижанин Рейнис. Осенью прошлого года он принял предложение работодателя отправиться в длительную командировку в Австрию. Это означало на несколько месяцев оставить дома жену с двумя детьми, однако уже тогда Рейнис понимал - другой возможности пережить кризис нет.

Рейнис с женой Иевой в сентябре прошлого года отметили первую годовщину свадьбы. Празднование было скромным. В интимной атмосфере пара погрузилась в воспоминания о пережитом вместе и строила планы на будущее. Однако под маской праздника скрывалась реальность: Рейнису менее чем через месяц после празднования предстояла длительная командировка в Австрию. Работа связана с электроинсталляциями и требует больших усилий и точности, поэтому предусмотреть, когда Рейнис вернется домой, было нельзя. Уезжая, он был полон надежд, что не придется оставаться дольше Рождества. Идет уже вторая неделя марта, и Рейнис признается, что по-прежнему не знает, когда будет закончена работа.

Он - семейный человек, поэтому такое решение не далось легко. Оглядываясь назад, Рейнис готовит, что сделанный шаг был тяжелым, но верным. "Если бы я не поехал работать в Австрию, в принципе, я сейчас не мог бы позволить себе жить в Латвии", - смеется парень.

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