"Если бы не уехал, не мог бы позволить себе жить в Латвии". Процентные ставки ползут вверх

Рейнис с женой Иевой в сентябре прошлого года отметили первую годовщину свадьбы. Празднование было скромным. В интимной атмосфере пара погрузилась в воспоминания о пережитом вместе и строила планы на будущее. Однако под маской праздника скрывалась реальность: Рейнису менее чем через месяц после празднования предстояла длительная командировка в Австрию. Работа связана с электроинсталляциями и требует больших усилий и точности, поэтому предусмотреть, когда Рейнис вернется домой, было нельзя. Уезжая, он был полон надежд, что не придется оставаться дольше Рождества. Идет уже вторая неделя марта, и Рейнис признается, что по-прежнему не знает, когда будет закончена работа.