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ВИДЕО ⟩ Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют Mere в Таллинне

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют Mere в Таллинне
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Магазин Mere.
Магазин Mere. Фото: Kuvatõmmis Kuuuurijast

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим с женщиной, устроившейся работать в ласнамяэский магазин Mere, условия труда в котором были настолько плохими, что она буквально умирала на работе, пишет Rus.Postimees.

Магазин Mere, расположенный в Ласнамяэ, районе Таллинна, привлек к себе всеобщее внимание прошлой осенью, когда стало известно, что в нем якобы продают товары из России и Беларуси.

Санкционки полон дом: российская торговая сеть "Светофор" прокралась на рынок под видом эстонского магазина

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