В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим с женщиной, устроившейся работать в ласнамяэский магазин Mere, условия труда в котором были настолько плохими, что она буквально умирала на работе, пишет Rus.Postimees.
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ВИДЕО ⟩ Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют Mere в Таллинне
Снег в торговом зале, распитие алкоголя и даже смерть: в чем обвиняют Mere в Таллинне
Магазин Mere, расположенный в Ласнамяэ, районе Таллинна, привлек к себе всеобщее внимание прошлой осенью, когда стало известно, что в нем якобы продают товары из России и Беларуси.