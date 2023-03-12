Советские спецвойска в Вильянди: эстонец вспоминает о службе в секретном подразделении ВДВ

Ахто Орле сидит на веранде своего дома и перелистывает старые фотоальбомы. Сквозь цветные мозаичные окна веранды просачивается скудный зимний свет. Орле находится в отличной физической форме, у него стальной взгляд, он немногословен и говорит только по делу. Он родился и вырос в Мульгимаа. Сейчас он ведет бизнес в Сууре-Яани. Дом Орле походит на музей, помимо всего прочего, там хранится впечатляющая коллекция фотографий. Я говорю, что про вильяндиских солдат шла сомнительная слава, и никто не знает, что на самом деле происходило за этими стенами. Но можно ли говорить о том, что эта слава сохранилась и до наших дней?