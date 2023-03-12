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Советские спецвойска в Вильянди: эстонец вспоминает о службе в секретном подразделении ВДВ

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Советские спецвойска в Вильянди: эстонец вспоминает о службе в секретном подразделении ВДВ
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Ахто Орле - один из немногих эстонцев, который после учебной части в Печорах попал в спецподразделение в Вильянди.
Ахто Орле - один из немногих эстонцев, который после учебной части в Печорах попал в спецподразделение в Вильянди. Фото: Эльмо Рийг

"В армии я очень много раз взлетал на самолете, но ни разу на нем не приземлялся - всегда прыгал с парашютом", - говорит Ахто Орле - один из тех, кто служил в расположенном в Вильянди спецподразделении. "Ворота воинской части захлопывались за твоей спиной - и ты оказывался в другом мире", - рассказывает он.

Ахто Орле сидит на веранде своего дома и перелистывает старые фотоальбомы. Сквозь цветные мозаичные окна веранды просачивается скудный зимний свет. Орле находится в отличной физической форме, у него стальной взгляд, он немногословен и говорит только по делу. Он родился и вырос в Мульгимаа. Сейчас он ведет бизнес в Сууре-Яани. Дом Орле походит на музей, помимо всего прочего, там хранится впечатляющая коллекция фотографий. Я говорю, что про вильяндиских солдат шла сомнительная слава, и никто не знает, что на самом деле происходило за этими стенами. Но можно ли говорить о том, что эта слава сохранилась и до наших дней?

Орле кивает: "Там были лучшие солдаты. Просто так туда было не попасть, учитывались и оценки, и физическая подготовка".

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