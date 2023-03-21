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Денис Васильев: "Даугавпилс до сих пор является очень важной частью меня"
Денис Васильев Фото: Reuters/ScanPix
Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Денис Васильев: "Даугавпилс до сих пор является очень важной частью меня"
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"Для меня дом там, где мои коньки", - говорит лучший спортсмен Латвии прошлого года фигурист Денис Васильев. В большом интервью онлайн-журналу KLIK спортсмен из Даугавпилса рассказал, как выглядит его день в швейцарской деревушке Шампери и как фигурное катание стало частью его самого.

- Вы, наверное, единственный фигурист из Даугавпилса, не только которого я знаю, а в принципе. Мне всегда было интересно, как к выбору вашего вида спорта относились одноклассники, ваши сверстники. Это довольно необычный вид спорта для Даугавпилса. Сталкивались ли вы с каким-то хейтом и осуждением?

- Возможно, мне в каком-то смысле повезло не встретиться с тем, что вы назвали хейтом, потому что я начал путешествовать очень рано. В Русском лицее, сейчас в университете мне помогали заниматься своей карьерой. Я благодарен людям за то, как они отнеслись к моей мечте. В какой-то момент, возможно, было немного ощущение, что, блин, я пропускаю, наверное, одно из самых интересных времён в школе, теряю в общении со своими сверстниками. Спорт всё-таки от меня потребовал большой дисциплины, которая очень от многого заставила отказаться. То, что я, например, сегодня плохо дружу с телефоном, это потому что я тренируюсь и не злоупотребляю социальными сетями. Но я никогда не чувствовал, что мне этого не хватало. У меня есть мечта, и я стремлюсь к ней. Я научился не обращать внимания на то, что вы назвали хейтом.

- Я почему спросил про хейт? Потому что, мне кажется, что в фигурном катании, как ни странно, его довольно много. Заходишь на какой-то сайт, читаешь комментарии, а там - Загитова и Медведева, как Роналду и Месси. Ожесточённые споры фанатов, один лагерь против другого. Что сказала Луна Хендрикс? Какие методы у Этери Тутберидзе? Ваше интервью про недопуск россиян на лёд тоже наделало много шума. Я даже не подозревал, что 50-летние женщины могут вас такими нехорошими словами называть. Вы ожидали такую реакцию после того интервью? И вообще вы столкнулись с какой-то обратной реакцией?

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