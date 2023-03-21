Денис Васильев: "Даугавпилс до сих пор является очень важной частью меня"

- Вы, наверное, единственный фигурист из Даугавпилса, не только которого я знаю, а в принципе. Мне всегда было интересно, как к выбору вашего вида спорта относились одноклассники, ваши сверстники. Это довольно необычный вид спорта для Даугавпилса. Сталкивались ли вы с каким-то хейтом и осуждением?

- Возможно, мне в каком-то смысле повезло не встретиться с тем, что вы назвали хейтом, потому что я начал путешествовать очень рано. В Русском лицее, сейчас в университете мне помогали заниматься своей карьерой. Я благодарен людям за то, как они отнеслись к моей мечте. В какой-то момент, возможно, было немного ощущение, что, блин, я пропускаю, наверное, одно из самых интересных времён в школе, теряю в общении со своими сверстниками. Спорт всё-таки от меня потребовал большой дисциплины, которая очень от многого заставила отказаться. То, что я, например, сегодня плохо дружу с телефоном, это потому что я тренируюсь и не злоупотребляю социальными сетями. Но я никогда не чувствовал, что мне этого не хватало. У меня есть мечта, и я стремлюсь к ней. Я научился не обращать внимания на то, что вы назвали хейтом.