"Можно скидочку?" Стоимость ремонта автомобилей выросла до небес

Рост затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в этом году был самым быстрым за последние десять лет. В начале 2022 года мировая экономика попыталась оправиться от потерь, вызванных пандемией, но развязанная Россией война в Украине усугубила и без того существующие проблемы - еще больше пострадали цепочки поставок и ещё больше выросли цены на сырье. В настоящее время на автомобильном рынке Европы и Латвии наблюдается стремительный рост цен, и прогнозы на будущее не выглядят обнадеживающими.
Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни большинства семей. Осознание того, что вы не зависите от маршрутов общественного транспорта и времени в пути, дает ни с чем не сравнимое ощущение свободы, а для многих это просто часть повседневной работы и жизни. Однако, как и любое техническое устройство, автомобили также нуждаются в ремонте. От простого технического обслуживания, такого как замена масла, до гораздо более сложного ремонта, такого как ремонт двигателя. Для обеспечения бесперебойной работы автомобиля требуются вложения.
Обслуживание автомобиля никогда не было дешевым удовольствием. Время от времени можно услышать, как люди жалуются на то, какие дорогие автосервисы и топливо. Согласно информации, собранной Центральным статистическим управлением, стоимость обслуживания автомобилей в Латвии за последние десять лет сильно колебалась. Во время пандемии Covid-19, начиная с 2020 года, расходы снизились. Однако в январе 2023 года по сравнению с первым месяцем 2022 года
расходы испытали самый большой скачок за последние десять лет - в этом году за те же услуги приходится платить почти на 10% больше, чем в начале 2022 года.
Изменение затрат на техническое обслуживание автомобилей с 2013 года:
"В прошлом году сервисные услуги стоили 25 евро в час плюс НДС, а сейчас уже 30 евро", - говорит владелец автосервиса Карлис. Он отмечает, что ощутил инфляцию так же, как и все остальные жители, поэтому рост цен был неизбежен. Карлис часто сталкивается с непониманием жителей: почему сервисные услуги стали дороже? "Инфляция затронула не только отдельных людей, для нас [владельцев сервисов] также выросли арендная плата и коммунальные платежи", - говорит Карлис.
Глаза Auto asociācija Андрис Кулбергс подчеркивает, что пережитое увеличение затрат относительно скромное. "Увеличение на 10% очень умеренное, учитывая то, с чем пришлось столкнуться сектору автосервисов", - объясняет Кулбергс. Обычно ценообразование платы за услуги состоит из нескольких частей. Например, затраты на электроэнергию, которые в 2022 году местами выросли на несколько сотен процентов, составляют примерно десятую часть платы за услугу. Точно так же затраты на рабочую силу, которые в стране выросли на 10-17%, напрямую влияют на ценообразование услуг, так как составляют около трети от общей стоимости работ.
Кроме того, стоимость автозапчастей также выросла, что является еще одним фактором, почему в целом ремонт автомобиля будет стоить намного дороже, чем раньше.
"Цены на запчасти определяют производители, а не мы в сервисе", - смеется Карлис, подчеркивая, что люди часто выражают недовольство подорожанием запчастей. Карлис объясняет, что понимает возмущение людей, но не понимает отношения, которое он получает от клиентов, например, у него постоянно просят скидки или часто люди хотят договориться о более дешевой услуге. "Я тоже человек, и у меня тоже есть счета. Я понимаю, что на общем фоне инфляции увеличение стоимости ремонта автомобиля тоже неприятно, но я не хожу в магазин и не прошу скидки", - возмущается Карлис.
Цены на запчасти действительно выросли, и это подтверждает и Кулбергс. "Цена на запчасти выросла из-за увеличения стоимости электроэнергии, логистики и сырья", - говорит президент Auto asociācijas. Кулбергс также подчеркивает, что вторжение России в Украину и введенные против России санкции также повлияли на рост цен. Например, выросли цены на такое сырье, как металл, который, безусловно, является одним из наиболее используемых компонентов в производстве деталей.
Однако, по мнению экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, рост цен на металл, вопреки ожиданиям, не был самым существенным фактором в увеличении себестоимости производства автозапчастей. "Металл как таковой влияет на цену деталей, но это незначительная часть", - говорит экономист. По его мнению, важными аспектами являются локдауны в Китае и функционирование цепочек поставок. Также необходимо учитывать регион, в котором произведены детали.
"Большую роль в Европе сыграла Украина, сокращение или даже потеря мощностей, возможностей и повышение цен на энергоносители, осложнения с доступностью запчастей и сырья", - говорит Гашпуйтис. Он полон надежд, что цены на запчасти не должны долго расти, а нормализуются.
Похожие прогнозы делает также Кулбергс. "К лету цены должны нормализоваться", - говорит президент Auto asociācijas. Он подчеркивает, что сейчас цены на металл падают, поэтому можно прогнозировать, что в скором времени это может отразиться и на ценах на запчасти. Кроме того, по мнению Кулбергса, летом мы могли бы наблюдать нормализацию цен, а уже осенью можно было бы говорить даже о возвращении скидок в торговлю. Поэтому есть обоснованные ожидания, что цены будут падать. Означает ли это автоматически снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание автомобиля? Пока трудно предсказать.
Карлис уверен, что, скорее всего, в скором времени не стоит ожидать снижения цен на услуги сервисов. "Я не вижу, как в нынешней ситуации могут упасть цены на услуги", - говорит владелец автосервиса. Он также объясняет, что цепочки поставок были нарушены, особо отметив долгое ожидание запчастей, произведенных в Китае. "Эти детали трудно достать, и цена на них зависит от спроса", - говорит Карлис. Следует учитывать и возраст автомобиля, поскольку само собой разумеется, что запчасти для более новых автомобилей будут гораздо более доступны, чем для старых.
Кулбергс также отмечает, что особой проблемой является рост цен на кузовные услуги. "Здесь большая составляющая затрат - это работа покрасочных камер с газом. Ежемесячная плата за средний счет за сервисный газ увеличилась с 1500 евро до 6000 евро", - поясняет представитель ассоциации. Кроме того, ситуация осложняется тем, что повышение цен необходимо согласовывать со страховыми компаниями, где часто действуют ограничения, например, в договоре может быть указано, что согласование должно производиться не менее чем за полгода или максимальная сумма увеличения не может превышать 25%. "Учитывая, что цены росли еще быстрее, между автосервисами и страховщиками существует большая напряженность", - говорит Кулбергс.
"Это вечный "любовный треугольник": сервис хочет поднять цену, страховщик может и был бы готов поднять цену, но есть давление со стороны клиентов, которые хотят платить как можно меньше", - говорит президент Латвийского бюро страховщиков Янис Абашин.
При этом он поясняет, что обычно ценовая политика решается индивидуально между сервисом и конкретным страховщиком, поэтому более подробно прокомментировать ценовую политику он не может. Абашин подчеркивает, что не хотел бы называть отношения между страховщиками и автосервисами напряженными, но осознает, что каждая сторона отстаивает интересы своей конкретной отрасли.
"Это моя работа, с её помощью я кормлю свою семью и воспитываю своих детей", - говорит Карлис. Он рассказывает, что есть понимающие клиенты, но есть и достаточно большое количество людей, которые настаивают, что сервис пытается их обмануть. Инфляция неумолима, и она затронула все сферы жизни и бизнеса, поэтому рассчитывать на удешевление услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей в ближайшее время, наверное, не приходится.
Однако выросли не только затраты на техническое обслуживание и ремонт, но и цены на сами автомобили. Согласно информации, собранной Центральным статистическим управлением, в прошлом году цены на автомобили значительно выросли - в январе 2022 года они были почти на 9% дороже, чем годом ранее. В свою очередь, в этом году цены увеличились еще на 3%. Это подтверждает и Кулбергс, который заявляет, что с 2014 года цены на автомобили выросли более чем на 50%.
"В этом году планируется повышение цен на 6-8%, что связано с влиянием санкций, условиями войны и закупкой комплектующих, затратами на логистику", - поясняет Кулбергс.
Это, конечно, вызвало проблемы на рынке автомобилей не только в Латвии, но и во всей Западной Европе. По этой причине Кулбергс выражает надежду на то, что акции и даже скидки на автомобили, которые, по его словам, исчезли в последние два года, могут скоро вернуться.
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