"Можно скидочку?" Стоимость ремонта автомобилей выросла до небес

Глаза Auto asociācija Андрис Кулбергс подчеркивает, что пережитое увеличение затрат относительно скромное. "Увеличение на 10% очень умеренное, учитывая то, с чем пришлось столкнуться сектору автосервисов", - объясняет Кулбергс. Обычно ценообразование платы за услуги состоит из нескольких частей. Например, затраты на электроэнергию, которые в 2022 году местами выросли на несколько сотен процентов, составляют примерно десятую часть платы за услугу. Точно так же затраты на рабочую силу, которые в стране выросли на 10-17%, напрямую влияют на ценообразование услуг, так как составляют около трети от общей стоимости работ.

Кроме того, стоимость автозапчастей также выросла, что является еще одним фактором, почему в целом ремонт автомобиля будет стоить намного дороже, чем раньше.

"Цены на запчасти определяют производители, а не мы в сервисе", - смеется Карлис, подчеркивая, что люди часто выражают недовольство подорожанием запчастей. Карлис объясняет, что понимает возмущение людей, но не понимает отношения, которое он получает от клиентов, например, у него постоянно просят скидки или часто люди хотят договориться о более дешевой услуге. "Я тоже человек, и у меня тоже есть счета. Я понимаю, что на общем фоне инфляции увеличение стоимости ремонта автомобиля тоже неприятно, но я не хожу в магазин и не прошу скидки", - возмущается Карлис.