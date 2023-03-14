На войне происходит обмен не только пленных, но и трупов. Чтобы пополнить "Трупный фонд", как называют его украинцы, несколько украинских волонтерских организаций ищут тела российских солдат, погибших на освобожденных территориях, где шли бои, пишет Rus.Postimees.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ До сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осенних боев
До сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осенних боев
"Мы хотим оставаться людьми, - сказал Postimees Алексей Юков, руководитель одной из таких поисковых групп "Плацдарм", отвечая на вопрос, зачем они этим занимаются. - Я не хочу повторения безумия Второй мировой войны, когда мертвых оставляли лежать на земле так, что мы до сих пор их находим".