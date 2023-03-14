POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ До сих пор находят тела российских солдат, погибших во время осенних боев

"Мы хотим оставаться людьми, - сказал Postimees Алексей Юков, руководитель одной из таких поисковых групп "Плацдарм", отвечая на вопрос, зачем они этим занимаются. - Я не хочу повторения безумия Второй мировой войны, когда мертвых оставляли лежать на земле так, что мы до сих пор их находим".