POSTIMEES в полевом госпитале под Бахмутом ⟩ Девять раненых за три часа для украинских медиков сродни отпуску

Врач дал интервью Postimees на восточноукраинском фронте, когда в двух метрах от него на операционном столе лежал украинский солдат с пулевыми ранениями, состояние которого медики стабилизировали.

Военные называют эти места пунктами стабилизации. Такие медпункты располагаются по всему фронту в максимально приближенных к боевым действиям точках, где солдатам можно оказать первую помощь в более или менее нормальных условиях.