Вчера в течение трех часов из Бахмута в украинский полевой госпиталь были доставлены девять раненых бойцов. "Можно сказать, что у нас выходной", - сказал Postimees командир полевого госпиталя Сергий Спышка, комментируя количество раненых, пишет Rus.Postimees.
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POSTIMEES в полевом госпитале под Бахмутом ⟩ Девять раненых за три часа для украинских медиков сродни отпуску
Девять раненых за три часа для украинских медиков сродни отпуску
Врач дал интервью Postimees на восточноукраинском фронте, когда в двух метрах от него на операционном столе лежал украинский солдат с пулевыми ранениями, состояние которого медики стабилизировали.