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POSTIMEES в полевом госпитале под Бахмутом ⟩ Девять раненых за три часа для украинских медиков сродни отпуску
Украинский солдат, раненый в боях под Бахмутом, в стабилизационном пункте недалеко от линии фронта. Фото: Dmitri Kotjuh
Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх rus.postimees.ee
Девять раненых за три часа для украинских медиков сродни отпуску
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Вчера в течение трех часов из Бахмута в украинский полевой госпиталь были доставлены девять раненых бойцов. "Можно сказать, что у нас выходной", - сказал Postimees командир полевого госпиталя Сергий Спышка, комментируя количество раненых, пишет Rus.Postimees.

Врач дал интервью Postimees на восточноукраинском фронте, когда в двух метрах от него на операционном столе лежал украинский солдат с пулевыми ранениями, состояние которого медики стабилизировали.

Военные называют эти места пунктами стабилизации. Такие медпункты располагаются по всему фронту в максимально приближенных к боевым действиям точках, где солдатам можно оказать первую помощь в более или менее нормальных условиях.

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