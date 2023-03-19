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Эксклюзив ⟩ Откровенное интервью с рижским мастером эротического массажа. Как все проходит на самом деле?
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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Откровенное интервью с рижским мастером эротического массажа. Как все проходит на самом деле?
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Что если приду рано... На мне правильное белье? Почему я это вообще делаю? Хмм... выпить немного шампика для настроения или все же нет? А если меня кто-то узнает? Он мне понравится? Как он будет со мной говорить? А если он станет ко мне приставать? Сколько это будет стоить? Может, все-таки выпить 50 г для смелости? А если я в конце не достигну оргазма? Может, все же не идти?

Дамы, эти вопросы станут лишними, если вы прочтете этот откровенный разговор с массажистом эротического массажа Рихардом*. Время заглянуть за закрытые двери и узнать, что на самом деле означает эротический массаж - как это происходит в жизни? Почему женщины хотят и готовы за него платить?

*Имя изменено в целях сохранения анонимности.

Не буду врать, что для того, чтобы вышел этот материал, пришлось постараться, поскольку мужчины, делающие эротический массаж в Латвии, как выяснилось, большая редкость. Поэтому я очень ценю отзывчивость Рихарда в том, чтобы рассказать читателям больше об этой малоизвестной теме и разрушить стереотипы о профессии, которая многим кажется грязной. "Мое прикосновение не является непристойным - оно профессиональное, - говорит о своей работе Рихард. - Они ждут, когда я поэкспериментирую, и чувствуют, какие места, точки для них лично наиболее приятны в сексуальном плане. Со мной они познают себя!"

- Как долго ты уже можешь называть себя мастером массажа? Эротический массаж - твоя единственная работа?

- Работа классического массажиста мне известна уже каких семь лет, из которых пять я параллельно делал эротический массаж  женщинам. Шесть лет зарабатывал только как массажист - сейчас немного иначе. Сейчас по будням я работаю в офисе, что связано с коммуникацией и навыками общения, а массаж я планирую в свое свободное время. Массаж не является единственным моим способом заработка. 

- Как это началось - откуда взялась идея об эротическом массаже? 

- Сначала эротический массаж я познавал вместе со своей партнершей. Это был процесс между нами двумя. Но потом одна из моих клиенток, которой я делал классический массаж, дала понять, что хочет большего. В тот момент я не был в отношениях и позволил случиться тому, что началось. И все это так легко "понеслось".

- Что ты почувствовал в тот момент, когда понял, что клиентка ведет тебя к пикантным действиям? 

- Поначалу было, конечно, страшно. Но когда попробовал, я понял, что это очень интересно! Захватывающе было наблюдать, как женщина получает удовольствие только от движения твоих рук. Потом клиентка вернулась - приходила еще и еще. И тогда все как-то пошло...

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