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Ждет ли Европу газовый кризис?

Эдоардо Кампанелла Project Syndicate
Ждет ли Европу газовый кризис?
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Фото: MICHAEL SOHN/POOL/AFP via Getty Image

Европа может выдохнуть с облегчением - пока что. Благодаря исключительно мягкой зиме и хорошо продуманной стратегии диверсификации поставок энергоресурсов, а также мерам по сокращению объемов потребления, этот континент избежал вероятного катастрофического энергетического кризиса после нападения России на Украину. Хранилища газа сейчас заполнены примерно на 60%, что на десять процентных пунктов выше многолетнего среднего уровня для этого времени года, а референтная цена на газ TTF упала более чем на 85% относительно пикового значения в августе прошлого года: с 340 евро за мегаватт-час до менее 50 евро за МВт-ч.

Но такое удачное стечение обстоятельств не должно успокаивать. Существует риск значительного изменения цены на газ в предстоящие месяцы, что тяжело отразится на энергетических счетах компаний и домохозяйств. Вполне возможно, что по мере приближения лета на европейских газовых станет очевидным сокращение предложения, что может подтолкнуть цены обратно к 100 евро за МВТ-ч или даже выше. Борьба Европейского центрального банка с инфляцией еще не завершена.

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