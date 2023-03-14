Ждет ли Европу газовый кризис?

Европа может выдохнуть с облегчением - пока что. Благодаря исключительно мягкой зиме и хорошо продуманной стратегии диверсификации поставок энергоресурсов, а также мерам по сокращению объемов потребления, этот континент избежал вероятного катастрофического энергетического кризиса после нападения России на Украину. Хранилища газа сейчас заполнены примерно на 60%, что на десять процентных пунктов выше многолетнего среднего уровня для этого времени года, а референтная цена на газ TTF упала более чем на 85% относительно пикового значения в августе прошлого года: с 340 евро за мегаватт-час до менее 50 евро за МВт-ч.