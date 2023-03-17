Один из самых важных вопросов войны в Украине - насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России? 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что вскоре Китай может начать поставки оружия Москве ("летальная поддержка"). Однако после этого, 24 февраля, в день годовщины российского вторжения, Китай опубликовал заявление о своей позиции, в котором призвал к политическому урегулированию с целью завершить конфликт. О многом говорит тот факт, что в этом заявлении не содержится никаких упоминаний о "безграничном партнерстве" с Россией.