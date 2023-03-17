Один из самых важных вопросов войны в Украине - насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России? 20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что вскоре Китай может начать поставки оружия Москве ("летальная поддержка"). Однако после этого, 24 февраля, в день годовщины российского вторжения, Китай опубликовал заявление о своей позиции, в котором призвал к политическому урегулированию с целью завершить конфликт. О многом говорит тот факт, что в этом заявлении не содержится никаких упоминаний о "безграничном партнерстве" с Россией.
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Насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России?
Насколько далеко готов зайти Китай в своей поддержке России?
Цель Китая заключалась в том, чтобы представить себя в качестве нейтрального посредника. Однако в реальности связи Пекина с Россией остаются неизменными, хотя за последний год эти отношения и стали сильным раздражителем для китайских дипломатов. Их задача - продолжать поиск деликатного баланса, а справляться с ней становится все труднее, потому что президент России Владимир Путин усиливает бряцание ядерным оружием и безответственную риторику.
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