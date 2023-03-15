Завершение карьеры, отказ в ВНЖ и депортация: беды латвийской оперной певицы Юлианны Баварской

Одной из проблем стало то, что Юлианна Баварская - гражданка Украины. Но если раньше ее гражданство не вызывало вопросов, то сейчас, когда она завершила карьеру оперной певицы и переехала из Латвии, чтобы работать органисткой в Дании, возникли различные бюрократические проволочки.

Попытки объясниться с чиновниками, доказать, что вот уже 20 лет она проживает в Европе, работает и платит налоги, а не является украинской беженкой, не увенчались успехом. Юлианна на 90 дней была депортирована из страны, где ее остались ждать любимый мужчина, домашние животные, коллеги и друзья...