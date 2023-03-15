"Получила не по морде, а по паспорту!" - эмоционально говорит бывшая солистка Латвийской национальной оперы, а ныне органистка Юлианна Баварская. В интервью онлайн-журналу KLIK она поведала обо всех неприятностях, которые произошли с ней за последние полгода.
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Завершение карьеры, отказ в ВНЖ и депортация: беды оперной певицы Юлианны Баварской
Завершение карьеры, отказ в ВНЖ и депортация: беды оперной певицы Юлианны Баварской
Одной из проблем стало то, что Юлианна Баварская - гражданка Украины. Но если раньше ее гражданство не вызывало вопросов, то сейчас, когда она завершила карьеру оперной певицы и переехала из Латвии, чтобы работать органисткой в Дании, возникли различные бюрократические проволочки.
Попытки объясниться с чиновниками, доказать, что вот уже 20 лет она проживает в Европе, работает и платит налоги, а не является украинской беженкой, не увенчались успехом. Юлианна на 90 дней была депортирована из страны, где ее остались ждать любимый мужчина, домашние животные, коллеги и друзья...