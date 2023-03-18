Для RUS TVNET ⟩ Как Godvil стал Tower. Совладелец клуба о том, что ожидает рижан

В пятницу, 17 марта, на месте бывшего концерт-холла Godvil открылся новый ночной клуб Tower. Онлайн-журнал KLIK поговорил с директором и одним из совладельцев площадки Даниилом Бородаем, а также побывал в обновленных помещениях.
Когда мы с фотографом подходили к дверям клуба, у входа были рабочие, которые несли старые вывески с надписью Godvil к мусорному контейнеру. Знакомая вывеска со стилизованным чертиком лежала среди горы мусора...
Напомним, на территории бывшего завода VEF клуб Godvil открылся в декабре 2008 года. С тех пор в нем прошли сотни мероприятий. В том числе концерты таких коллективов, как Billy's Band, "Сплин", 5'nizza, "Ляпис Трубецкой", и многих других.
Совладелец клуба Tower Даниил Бородай в проведении мероприятий не новичок - профессионально в развлекательной индустрии он уже около 6-7 лет, хотя управлением клуба ранее не занимался. В беседе он подтвердил, что в Tower будет сцена, lounge-зона, два больших бара, зона для курения и возможность заказать VIP-места.