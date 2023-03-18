Для RUS TVNET ⟩ Как Godvil стал Tower. Совладелец клуба о том, что ожидает рижан

Когда мы с фотографом подходили к дверям клуба, у входа были рабочие, которые несли старые вывески с надписью Godvil к мусорному контейнеру. Знакомая вывеска со стилизованным чертиком лежала среди горы мусора...

Напомним, на территории бывшего завода VEF клуб Godvil открылся в декабре 2008 года. С тех пор в нем прошли сотни мероприятий. В том числе концерты таких коллективов, как Billy's Band, "Сплин", 5'nizza, "Ляпис Трубецкой", и многих других.