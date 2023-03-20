Уроженка Эстонии вывезла чужих детей из Украины: сделать им паспорта было непросто

Ирина родилась в Эстонии, жила здесь до 20 лет. В 1991 году ее мать-украинка решила вернуться в Украину. Ирина хотела остаться в Эстонии, но по настоянию матери поехала с ней, пишет Rus.Postimees.
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Более 30 лет жизни в Украине, в Киеве. Брак, рождение детей. Время от времени Ирина приезжала в Эстонию. Здесь остался отец, здесь живет брат. Эстония была и остается для нее домом.