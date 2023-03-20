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Уроженка Эстонии вывезла чужих детей из Украины: сделать им паспорта было непросто

rus.postimees.ee
Уроженка Эстонии вывезла чужих детей из Украины: сделать им паспорта было непросто
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Отсутствие документов усложняет жизнь двум украинским девочкам-беженкам.
Отсутствие документов усложняет жизнь двум украинским девочкам-беженкам. Фото: Shutterstock

Ирина родилась в Эстонии, жила здесь до 20 лет. В 1991 году ее мать-украинка решила вернуться в Украину. Ирина хотела остаться в Эстонии, но по настоянию матери поехала с ней, пишет Rus.Postimees.

Более 30 лет жизни в Украине, в Киеве. Брак, рождение детей. Время от времени Ирина приезжала в Эстонию. Здесь остался отец, здесь живет брат. Эстония была и остается для нее домом.

Ирина покинула Киев вместе с дочкой и детьми друзей, еще 16 февраля прошлого года, за неделю до начала боевых действий. Война застала их деревне в Киевской области, где им пришлось рыть окопы, но обстрелы обходили деревню стороной.

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