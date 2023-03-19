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В эстонский поселок заселяют бывших заключенных: местные жители - против

Йенс Раавик rus.postimees.ee
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В эстонский поселок заселяют бывших заключенных: местные жители - против
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Вирве Аубле и Раэн Вяйкене.
Вирве Аубле и Раэн Вяйкене. Фото: Margus Ansu

В марте четверо бывших заключенных временно переедут в поселок Илматсалу под Тарту, но местные жители не в восторге от новых соседей и начали сбор подписей против их приезда, пишет Rus.Postimees.

Тартуская горуправа решила поселить уже освободившихся или освобождающихся мужчин в здание бывшего дома попечения, пока не будет отремонтирован Реабилитационный центр Аннемыйза. Вероятно, это произойдет к концу года.

В центре поселка

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