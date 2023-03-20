У профессии веб-дизайнера низкий порог входа, уверена Екатерина Гавриш. Раньше она считала тех, кто умеет создавать что-то на компьютере - "сверхлюдьми", а сейчас сама занимается веб-дизайном и обучает этому других. Чтобы освоить профессию, не нужно быть художником и получать высшее образование, главное - поставить цель и наработать нужные навыки, считает Екатерина.
"Не нужен талант и художественное образование": веб-дизайнер из Риги о своей профессии
В профессии веб-дизайнера важны определенные знания и навыки, но получать для этого высшее образование не нужно. Многие ошибочно думают, что для освоения профессии веб-дизайнера нужно художественное образование или навыки рисования. Екатерина объясняет, что это не так: "Художественное образование абсолютно не нужно, потому что веб-дизайнеры не рисуют картины, не рисуют иллюстрации. Большинство людей боятся идти в дизайн, потому что думают, что нужно быть художником".
Веб-дизайнер решает задачи бизнеса. Он не рисует, он не творит, он решает задачу бизнеса и дает правильные смыслы для целевой аудитории.
Несмотря на то, что у веб-дизайнера может не быть художественных талантов, понимание "красоты и эстетики" у него должно быть. Это можно развить с помощью насмотренности.