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"Не нужен талант и художественное образование": веб-дизайнер из Риги о своей профессии

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
"Не нужен талант и художественное образование": веб-дизайнер из Риги о своей профессии
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Веб-дизайнер Екатерина Гавриш
Веб-дизайнер Екатерина Гавриш Фото: Из личного архива

У профессии веб-дизайнера низкий порог входа, уверена Екатерина Гавриш. Раньше она считала тех, кто умеет создавать что-то на компьютере - "сверхлюдьми", а сейчас сама занимается веб-дизайном и обучает этому других. Чтобы освоить профессию, не нужно быть художником и получать высшее образование, главное - поставить цель и наработать нужные навыки, считает Екатерина.

В профессии веб-дизайнера важны определенные знания и навыки, но получать для этого высшее образование не нужно. Многие ошибочно думают, что для освоения профессии веб-дизайнера нужно художественное образование или навыки рисования. Екатерина объясняет, что это не так: "Художественное образование абсолютно не нужно, потому что веб-дизайнеры не рисуют картины, не рисуют иллюстрации. Большинство людей боятся идти в дизайн, потому что думают, что нужно быть художником".

Веб-дизайнер решает задачи бизнеса. Он не рисует, он не творит, он решает задачу бизнеса и дает правильные смыслы для целевой аудитории.

Несмотря на то, что у веб-дизайнера может не быть художественных талантов, понимание "красоты и эстетики" у него должно быть. Это можно развить с помощью насмотренности.

"Открывайте Pinterest, смотрите, как другие делают сайты, обращайте внимание на детали - шрифты, цвета, кнопки. Это важно при создании дизайна сайта", - говорит Екатерина.

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