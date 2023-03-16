"Лотерея" с декларациями. Самые частые причины, почему можно остаться в долгу у государства

В прошлом году жителям было выплачено 244 миллиона евро

Интерес к возможности вернуть переплаченные государству налоги значителен. В системе электронного декларирования VID уже к 9 часам утра было подано более 100 000 деклараций о доходах, а днем позже - 2 марта - уже почти 350 000, что составляет примерно половину от общего числа поданных в прошлом году деклараций.

И несмотря на то, что прошла всего неделя с момента, когда декларации можно подавать, в соцсетях уже можно увидеть радостные сообщения людей о том, что они получили возврат переплаченных налогов. Кому-то вернули несколько евро, а у других возвращенные суммы составляют несколько сотен евро. В VID онлайн-журналу Klik рассказали, что, например, в 2022 году 697 218 жителям вернули 244 миллиона евро.

Теоретически эта сумма могла быть гораздо больше, так как декларации подают не все. В VID поясняют, что использование возможности вернуть часть подоходного налога за оправданные расходы - дело добровольное. Соответственно, пока человек не подал годовую декларацию, в распоряжении VID нет информации о том, какие оправданные расходы у него были, поэтому и невозможно подсчитать, насколько большой возврат налога жители не задекларировали и не получили.