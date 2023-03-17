Пропагандисты взялись за конфискованные в Латвии машины пьяных водителей

Пропагандисты говорят: "Давайте представим. 2000 год, празднуем смену тысячелетий, хотя в 2001 году надо было праздновать это, конечно. И нам говорят: "Пройдет немного времени, и у пьяных водителей в Латвии будут отбирать автомобили и отправлять в Украину для ВСУ".