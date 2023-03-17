Правительство Латвии 7 марта этого года приняло решение безвозмездно передать несколько конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Решение привлекло внимание не только крупнейших мировых СМИ, но и российских пропагандистских медиа. Как это комментирует глава "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс?
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Пропагандисты взялись за конфискованные в Латвии машины пьяных водителей
Пропагандисты взялись за конфискованные в Латвии машины пьяных водителей
Несколько дней назад в передаче "60 минут" кремлевского телеканала "Россия-1" пропагандисты обратили внимание на это решение правительства Латвии.