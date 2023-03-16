Как быстро и без знания государственного языка получить паспорт гражданина ЕС

В мире есть несколько десятков стран, которые в обмен на крупные инвестиции в экономику предлагают гражданство. Некоторые страны Европы готовы предоставлять в обмен на инвестиции вид на жительство. Однако только одна страна в Европейском союзе предоставляет гражданство без всяких инвестиций каждому, кто сам или с помощью адвоката соберет пакет документов. Знание языка и проживание в стране не требуется, а подлинность документов особо не проверяют, пишет Rus.Postimees.