В багаже украинки, которая направлялась в Эстонию через российский погранпереход Шумилкино, и в одежде одного из ее детей псковские таможенники нашли наличные на общую сумму 121 900 долларов США, или более 113 000 евро. Все деньги были конфискованы, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Украинка по пути в Эстонию лишилась на российской границе 113 000 евро
Украинка по пути в Эстонию лишилась на российской границе 113 000 евро
Гражданка Украины с двумя детьми выезжала из России через погранпереход Шумилкино, чтобы пересечь границу Эстонии через погранпереход Лухамаа. В таможенной декларации, поданной в российскую таможню, она указала сумму наличных, подлежащих вывозу из страны, в размере 30 000 долларов США, сообщила во вторник пресс-служба Псковского таможенного управления.