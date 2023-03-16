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Украинка по пути в Эстонию лишилась на российской границе 113 000 евро

Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
Украинка по пути в Эстонию лишилась на российской границе 113 000 евро
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В погранпункт Лухамаа прибывают Украинцы, которые покинули Россию через погранпункт Шумилкино.
В погранпункт Лухамаа прибывают Украинцы, которые покинули Россию через погранпункт Шумилкино. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В багаже ​​украинки, которая направлялась в Эстонию через российский погранпереход Шумилкино, и в одежде одного из ее детей псковские таможенники нашли наличные на общую сумму 121 900 долларов США, или более 113 000 евро. Все деньги были конфискованы, пишет Rus.Postimees.

Гражданка Украины с двумя детьми выезжала из России через погранпереход Шумилкино, чтобы пересечь границу Эстонии через погранпереход Лухамаа. В таможенной декларации, поданной в российскую таможню, она указала сумму наличных, подлежащих вывозу из страны, в размере 30 000 долларов США, сообщила во вторник пресс-служба Псковского таможенного управления.

При обыске багажа украинки там нашли 21 900 долларов и еще 600 евро. Кроме того, в подкладке одной из детских курток таможенники обнаружили еще 100 000 долларов.

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