В глазах застыл страх, а лица искажены ужасом: тайна корабля-призрака 1947 года

Середина XX века. Брошенное посреди океана судно. На нем - экипаж и собака. Все умерли, и, как оказалось, не самым приятным образом, так как застывшие глаза трупов расширены от ужаса, а рты раскрыты в выражении невообразимого страха. Никто не знает, что там произошло на самом деле, так как вскоре после того, как спасатели обнаружили корабль-призрак, он взорвался. Во всяком случае это самая распространенная история.