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В глазах застыл страх, а лица искажены ужасом: тайна корабля-призрака 1947 года
Корабль-призрак. Иллюстративное фото Фото: Unsplash
TVNET rus.tvnet.lv
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В глазах застыл страх, а лица искажены ужасом: тайна корабля-призрака 1947 года
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Середина XX века. Брошенное посреди океана судно. На нем - экипаж и собака. Все умерли, и, как оказалось, не самым приятным образом, так как застывшие глаза трупов расширены от ужаса, а рты раскрыты в выражении невообразимого страха. Никто не знает, что там произошло на самом деле, так как вскоре после того, как спасатели обнаружили корабль-призрак, он взорвался. Во всяком случае это самая распространенная история.

В 1947 году судно в Малаккском проливе недалеко от Индонезии сообщило о каком-то отчаянном голосе, который внезапно прозвучал по радиоканалам связи. Голос сообщил: "Все начальники, в том числе капитан, мертвы. Они лежат в радиорубке и на мостике. Возможно, умер весь экипаж...". После этого последовали беспорядочные сигналы Морзе и прозвучали последние слова: "Я умираю".

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