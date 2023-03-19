Почти каждое лето бывают дни, когда солнечные дни сменяются грозой - гремит гром и сверкают молнии. Но это может произойти и зимой, и во время метели. Совсем недавно жители Латвии пережили молнию вместе со снегом. Несмотря на то, что многие своими глазами не видели это явление, оно стало почти ежегодным.
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Жителей зимой удивили гром и молния. Как это возможно?
Жителей зимой удивили гром и молния. Как это возможно?
Эксперты указывают - если зимой случается услышать гром или увидеть молнию, вы находитесь всего в нескольких километрах от места, куда ударит молния. Несмотря на то, что это может показаться далеко, стоит быть внимательными, так как гроза в зимнее время может быть столь же опасной, как и летняя гроза.
Трагический случай бы зарегистрирован 25 января 1990 года в Иллинойсе, США, когда девять человек пострадали после того, как во время грозы молния ударила в осветительный столб.