Жителей зимой удивили гром и молния. Как это возможно?

Эксперты указывают - если зимой случается услышать гром или увидеть молнию, вы находитесь всего в нескольких километрах от места, куда ударит молния. Несмотря на то, что это может показаться далеко, стоит быть внимательными, так как гроза в зимнее время может быть столь же опасной, как и летняя гроза.