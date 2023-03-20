Купить квартиру за 10 000 евро, когда в здание нужно вложить 100 000 евро

Знаете ли вы, какова степень износа многоквартирного дома, в котором вы живете или хотите приобрести квартиру? Смотрите ли вы только на состояние квартиры - есть ли каменная ванна, паркетные полы в комнатах и современная сантехника? А каково состояние инженерных коммуникаций, несущих конструкций? А как насчет трещин в наружных стенах здания? В реальности примерно 30% всего жилого фонда многоквартирных домов, каких в Латвии 38,6 тысячи зданий, нет смысла ни ремонтировать, ни утеплять, пришло к выводу Министерство экономики.