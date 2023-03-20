Знаете ли вы, какова степень износа многоквартирного дома, в котором вы живете или хотите приобрести квартиру? Смотрите ли вы только на состояние квартиры - есть ли каменная ванна, паркетные полы в комнатах и современная сантехника? А каково состояние инженерных коммуникаций, несущих конструкций? А как насчет трещин в наружных стенах здания? В реальности примерно 30% всего жилого фонда многоквартирных домов, каких в Латвии 38,6 тысячи зданий, нет смысла ни ремонтировать, ни утеплять, пришло к выводу Министерство экономики.
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Купить квартиру за 10 000 евро, когда в здание нужно вложить 100 000 евро
Купить квартиру за 10 000 евро, когда в здание нужно вложить 100 000 евро
"Дома, в которые нет смысла вкладывать, находятся в любом самоуправлении, но чаще всего это построенные в начале прошлого века или даже еще более старые здания, преимущественно деревянные", - говорит председатель правления Ассоциации домоуправлений и обслуживающих дома предприятий Гирт Бейкманис.
"Древесина гниет, конструкции становятся все более ветхими. Древесина - не как бетон или панели, которые падают сразу, древесина садится постепенно. Чаще всего от веса снега повреждаются конструкции крыши, которые могут проломиться. Межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами небезопасны, пол просел и местами необходимы укрепления. Если это сделать, то еще какое-то время дом эксплуатировать можно".
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