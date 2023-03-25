Памятные монеты в 2 евро могут иметь большую ценность. Даже больше, чем вы думаете. Нумизматы активно ищут особенные экземпляры, монеты с дефектом или вариацией гравировки. Стоимость монет в 2 евро варьируется в зависимости от их тиража и страны, в которой они были выпущены. Список особо ценных монет меняется, но эти три монеты в 2 евро считаются самыми ценными на данный момент.
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Проверьте свой кошелек: редкие монеты номиналом в два евро стоят тысячи
Проверьте свой кошелек: редкие монеты номиналом в два евро стоят тысячи
Жители, не знающие значения памятных монет, могут их не распознать и хранить в ящике стола, детской копилке или старом кошельке.
Большинство этих монет выпущено в честь годовщин исторических событий или привлечения внимания к исторически значимым событиям. Первая памятная монета достоинством в два евро была выпущена Грецией в 2004 году в честь Олимпийских игр в Афинах.
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