Проверьте свой кошелек: редкие монеты номиналом в два евро стоят тысячи

Памятные монеты в 2 евро могут иметь большую ценность. Даже больше, чем вы думаете. Нумизматы активно ищут особенные экземпляры, монеты с дефектом или вариацией гравировки. Стоимость монет в 2 евро варьируется в зависимости от их тиража и страны, в которой они были выпущены. Список особо ценных монет меняется, но эти три монеты в 2 евро считаются самыми ценными на данный момент.