Не новость, что первый, кому мы задаем непонятные вопросы - это Google. Именно благодаря этой системе мы также можем узнать интересующие вопросы, касающиеся нашей сексуальности. Но чтобы получить профессиональный ответ, мы пригласили местного специалиста по сексуальности и отношениям, сертифицированного коуча Иеву Симане.
Для абонентов
Топ-5 ⟩ Самые популярные вопросы о сексе в Google. Отвечает секс-коуч
Самые популярные вопросы о сексе в Google. Отвечает секс-коуч
Самые часто задаваемые в Google вопросы о сексуальности, на которые отвечает местный специалист по сексуальности и отношениям, сертифицированный коуч Иева Симане.
1. Где находится точка G?
В свое время сексолог Артур Шульц на этот вопрос в шутку ответил: неважно, где она находится, важно ее искать! Не сюрприз, что это вопрос, чаще всего задаваемый в Google.
Ключевые слова