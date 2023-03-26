Топ-5 ⟩ Самые популярные вопросы о сексе в Google. Отвечает секс-коуч

Самые часто задаваемые в Google вопросы о сексуальности, на которые отвечает местный специалист по сексуальности и отношениям, сертифицированный коуч Иева Симане.

1. Где находится точка G?

В свое время сексолог Артур Шульц на этот вопрос в шутку ответил: неважно, где она находится, важно ее искать! Не сюрприз, что это вопрос, чаще всего задаваемый в Google.