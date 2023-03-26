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Топ-5 ⟩ Самые популярные вопросы о сексе в Google. Отвечает секс-коуч
Фото: Shutterstock
Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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Самые популярные вопросы о сексе в Google. Отвечает секс-коуч
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Не новость, что первый, кому мы задаем непонятные вопросы - это Google. Именно благодаря этой системе мы также можем узнать интересующие вопросы, касающиеся нашей сексуальности. Но чтобы получить профессиональный ответ, мы пригласили местного специалиста по сексуальности и отношениям, сертифицированного коуча Иеву Симане.

Самые часто задаваемые в Google вопросы о сексуальности, на которые отвечает местный специалист по сексуальности и отношениям, сертифицированный коуч Иева Симане.

1. Где находится точка G?

В свое время сексолог Артур Шульц на этот вопрос в шутку ответил: неважно, где она находится, важно ее искать! Не сюрприз, что это вопрос, чаще всего задаваемый в Google.

Точку G может быть трудно найти, потому что на самом деле это не конкретная точка или орган в женском теле. Это чувствительная к стимуляции область, где начинаются клиторальные ножки.

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