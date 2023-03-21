Конец эпохи: что погубило банк Credit Suisse со 167-летней историей

В конце недели состоялись напряженные переговоры о будущем Credit Suisse. В конце концов было принято решение о том, что UBS за 3,25 млрд долларов выкупит банк, оказавшийся в трудном положении, тем самым завершив более чем 167-летнюю историю Credit Suisse, а также предотвратив потенциальный кризис, который угрожал вырасти еще сильнее.

167 лет Credit Suisse помогал позиционировать Швейцарию как участника международной финансовой системы. Однако за последние годы банк погрузился в многочисленные скандалы, которые также приблизили его конец. Проблемы обозначились уже в 2022 году, но их смогли немного "подавить". После распада Silicon Valley Bank неделю назад обострились и долговременные проблемы Credit Suisse, что и поставило окончательную точку.