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Конец эпохи: что погубило банк Credit Suisse со 167-летней историей
Банк Credit Suisse. Иллюстративное фото. Фото: AFP / Scanpix
rus.tvnet.lv
Конец эпохи: что погубило банк Credit Suisse со 167-летней историей
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Credit Suisse - банк, который когда-то определял стандарты глобальной финансовой системы, - вошел в историю. В воскресенье стало известно, что Credit Suisse приобретает теперь уже его бывший конкурент - банк UBS.

В конце недели состоялись напряженные переговоры о будущем Credit Suisse. В конце концов было принято решение о том, что UBS за 3,25 млрд долларов выкупит банк, оказавшийся в трудном положении, тем самым завершив более чем 167-летнюю историю Credit Suisse, а также предотвратив потенциальный кризис, который угрожал вырасти еще сильнее.

167 лет Credit Suisse помогал позиционировать Швейцарию как участника международной финансовой системы. Однако за последние годы банк погрузился в многочисленные скандалы, которые также приблизили его конец. Проблемы обозначились уже в 2022 году, но их смогли немного "подавить". После распада Silicon Valley Bank неделю назад обострились и долговременные проблемы Credit Suisse, что и поставило окончательную точку.

Учитывая, что Credit Suisse был одним из 30 самых значимых банков в мире, правительство и регуляторы Швейцарии не могли допустить его банкротства, поскольку это могло бы иметь непредсказуемые и, возможно, тяжелые последствия для финансовой системы в более широком масштабе.

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