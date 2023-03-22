"Создатель "Твин Пикс" дал мне добро": Дмитрий Румянцев о своих творческих экспериментах

"В творчестве я никогда себя не ограничиваю. Хочу - снимаю кино, хочу - ставлю спектакль, играю, пою. Проще - что хочу, то и делаю. Поэтому я себя как-то не могу назвать. Хочется только надеяться, что я - человек", - добавляет Румянцев.

Дима вспоминает, что в школе он был довольно стеснительным ребенком, но все изменилось в пятом классе, когда на одном из вечеров он сделал пародию на Фредди Меркьюри. С этого начался его активный путь к творчеству и самовыражению. Румянцев самостоятельно освоил гитару, а после перешел на бас-гитару. Так, шаг за шагом он стал создавать свои проекты. Часто нестандартные, необычные, некоммерческие, а порой, казалось бы, будто опережающие свое время или существующие вовсе вне времени...

За 20 лет творческой жизни Дмитрий Румянцев понял, что очень важно то, какие люди тебя окружают. Не имеет значения, чем ты занимаешься - играешь в группе или снимаешь фильм. Ты сближаешься с ними. Начинаешь общаться, а после дружить: "Я понимаю, что без людей, которые меня окружают, я - никто. Я бы ничего не сделал. И поэтому я им всегда очень благодарен".

К примеру, особенным человеком для него стала актриса театра "Общество Свободных Актеров" Катрин Гринберг. Она была солисткой в его группе Catherine band, а после снималась в его фильмах. 24 марта она тоже примет участие в праздничном творческом вечере.

После 24 февраля 2022 года окружение Дмитрия Румянцева не особо поменялось, но он стал больше задумываться о том, что всегда и во всем следует оставаться человеком. Конечно, неоднократно поднимались вопросы о самоидентичности: "Как я могу ответить на этот вопрос, если у меня отец - латыш, а мама - узбечка? А кто я?"...