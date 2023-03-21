Вт, 21.03.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов

"Да кто вы такие?!": работа в Эстонии оборачивается для некоторых украинских беженцев настоящим испытанием

София Солдатенко
, reporter
"Да кто вы такие?!": работа в Эстонии оборачивается для некоторых украинских беженцев настоящим испытанием
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Заключение трудового договора. Фото иллюстративное.
Заключение трудового договора. Фото иллюстративное. Фото: Toomas Huik / Postimees

Уже прошло больше года, как украинские военные беженцы оказались на рынке труда Эстонии. В Трудовой инспекции Rus.Postimees рассказали, с какими проблемами чаще всего приходилось сталкиваться работникам из Украины.

Согласно статистике, в 2022 году сотрудниками Трудовой инспекции было совершено 2608 посещений предприятий, в 819 из которых работали военные беженцы. Проверены условия труда 3261 украинского работника. Рабочая среда соответствовала требованиям в 69 процентах проверенных предприятий.

По словам инспектора труда, юриста Трудовой инспекции Яниса Мийлитса, при проверке условий труда украинцев серьезных недостатков обнаружено не было: скорее, были мелкие недочеты.

Ключевые слова
Наверх