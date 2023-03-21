Уже прошло больше года, как украинские военные беженцы оказались на рынке труда Эстонии. В Трудовой инспекции Rus.Postimees рассказали, с какими проблемами чаще всего приходилось сталкиваться работникам из Украины.
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"Да кто вы такие?!": работа в Эстонии оборачивается для некоторых украинских беженцев настоящим испытанием
"Да кто вы такие?!": работа в Эстонии оборачивается для некоторых украинских беженцев настоящим испытанием
Согласно статистике, в 2022 году сотрудниками Трудовой инспекции было совершено 2608 посещений предприятий, в 819 из которых работали военные беженцы. Проверены условия труда 3261 украинского работника. Рабочая среда соответствовала требованиям в 69 процентах проверенных предприятий.