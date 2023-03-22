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42-летний эстонец осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии

Трийн Роос Limon.ee
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42-летний эстонец осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
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Фото: Triin Roos, Elu24

17 марта в Тартуском суде был вынесен приговор 42-летнему Аллану Алитса, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения и склонении их к употреблению наркотиков. Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию жертвам организованных им афер. "Я виновен лишь частично", - прокомментировал Алитса приговор, пишет Limon.ee.

17 марта Аллан Алитса вошел в здание Тартуского уездного суда в сопровождении двух полицейских и в маске. Мужчина находится под стражей с 5 апреля 2022 года и обвиняется в различных преступлениях, совершенных на территории Эстонии и Швеции.

В пятницу слушания ограничились оглашением приговора, и хотя обвиняемый взял с собой несколько листов бумаги, выступление на слушаниях не планировалось, так как дело уже было рассмотрено. Однако сам Алитса сказал, что он не слышал речь прокурора, поэтому секретарь распечатал ее для него в конце заседания.

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