17 марта в Тартуском суде был вынесен приговор 42-летнему Аллану Алитса, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения и склонении их к употреблению наркотиков. Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию жертвам организованных им афер. "Я виновен лишь частично", - прокомментировал Алитса приговор, пишет Limon.ee.
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42-летний эстонец осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
42-летний эстонец осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии
17 марта Аллан Алитса вошел в здание Тартуского уездного суда в сопровождении двух полицейских и в маске. Мужчина находится под стражей с 5 апреля 2022 года и обвиняется в различных преступлениях, совершенных на территории Эстонии и Швеции.
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