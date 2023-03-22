42-летний эстонец осужден за склонение девочек к сексу и хранение детской порнографии

17 марта Аллан Алитса вошел в здание Тартуского уездного суда в сопровождении двух полицейских и в маске. Мужчина находится под стражей с 5 апреля 2022 года и обвиняется в различных преступлениях, совершенных на территории Эстонии и Швеции.

В пятницу слушания ограничились оглашением приговора, и хотя обвиняемый взял с собой несколько листов бумаги, выступление на слушаниях не планировалось, так как дело уже было рассмотрено. Однако сам Алитса сказал, что он не слышал речь прокурора, поэтому секретарь распечатал ее для него в конце заседания.