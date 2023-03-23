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ВИДЕО ⟩ Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования
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Хелен-Нелис Наукас.
Хелен-Нелис Наукас. Фото: Кадр из передачи

Эстонский тренер по фехтованию рассказала в передаче Kuuuurija о двух своих очень талантливых ученицах, которые могли бы принести Эстонии превосходные результаты на международной арене, однако не могут попасть на соревнования, потому что не имеют эстонского гражданства, пишет Rus.Postimees

Хелен-Нелис Наукас, без сомнения, является одним из самых успешных тренеров по фехтованию в Эстонии, под руководством которой также тренировалась олимпийская чемпионка Катрина Лехис. В передачу Kuuuurija тренера Хаапсалуской школы фехтования привели переживания за своих талантливых учениц.

По словам Наукас, двое юных фехтовальщиц добиваются отличных результатов, но выйти на международную арену они не могут, так как у них нет эстонского паспорта и из-за родителей их считают русскими. Девочки, о которых говорит Наукас, родились и выросли в Хаапсалу, но у них нет эстонских паспортов. Правительство Эстонии предоставит им гражданство, как только его получит и их мать. Для того чтобы она смогла получить эстонское гражданство, ей необходимо отказаться от гражданства Российской Федерации, а для этого, в свою очередь, необходимо пройти через всю заваруху с российскими властями, общение с которыми, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в мире, практически невозможно. Мать девочек, как утверждается, не принимают российском в посольстве, а их телефоны просто молчат, когда она им звонит.

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