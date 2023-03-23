Эстонский тренер по фехтованию рассказала в передаче Kuuuurija о двух своих очень талантливых ученицах, которые могли бы принести Эстонии превосходные результаты на международной арене, однако не могут попасть на соревнования, потому что не имеют эстонского гражданства, пишет Rus.Postimees.
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ВИДЕО ⟩ Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования
Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования
Хелен-Нелис Наукас, без сомнения, является одним из самых успешных тренеров по фехтованию в Эстонии, под руководством которой также тренировалась олимпийская чемпионка Катрина Лехис. В передачу Kuuuurija тренера Хаапсалуской школы фехтования привели переживания за своих талантливых учениц.