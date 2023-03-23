ВИДЕО ⟩ Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования

По словам Наукас, двое юных фехтовальщиц добиваются отличных результатов, но выйти на международную арену они не могут, так как у них нет эстонского паспорта и из-за родителей их считают русскими. Девочки, о которых говорит Наукас, родились и выросли в Хаапсалу, но у них нет эстонских паспортов. Правительство Эстонии предоставит им гражданство, как только его получит и их мать. Для того чтобы она смогла получить эстонское гражданство, ей необходимо отказаться от гражданства Российской Федерации, а для этого, в свою очередь, необходимо пройти через всю заваруху с российскими властями, общение с которыми, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в мире, практически невозможно. Мать девочек, как утверждается, не принимают российском в посольстве, а их телефоны просто молчат, когда она им звонит.