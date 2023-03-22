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COVID, XYIBAM и POXYIST: какие автомобильные номера пытались зарегистрировать в Латвии?
Фото: 15min/TVNET kolāža
TVNET Auto Mārcis Gaigalnieks rus.tvnet.lv
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COVID, XYIBAM и POXYIST: какие автомобильные номера пытались зарегистрировать в Латвии?
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В СМИ соседних стран появились новости о нескольких автомобилях с неоднозначными номерными знаками. Недавно возле уничтоженного российского танка в Вильнюсе был замечен BMW с номерами MOIMIR. Портал TVNET попытался выяснить, существуют ли ограничения на выдачу персонализированных номерных знаков в Латвии.

Все о регистрационных знаках транспортных средств знает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). На вопрос о том, как происходит регистрация персонализированных номерных знаков в Латвии, представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс заявил, что владелец транспортного средства может заказать индивидуальный государственный регистрационный номер с комбинацией символов, соответствующей государственному стандарту.

"Такие номерные знаки присваиваются транспортному средству только в том случае, если запрошенная комбинация символов номерного знака ранее не была присвоена другому транспортному средству", - сказал представитель CSDD.

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