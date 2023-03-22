COVID, XYIBAM и POXYIST: какие автомобильные номера пытались зарегистрировать в Латвии?

В СМИ соседних стран появились новости о нескольких автомобилях с неоднозначными номерными знаками. Недавно возле уничтоженного российского танка в Вильнюсе был замечен BMW с номерами MOIMIR. Портал TVNET попытался выяснить, существуют ли ограничения на выдачу персонализированных номерных знаков в Латвии.