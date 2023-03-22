В СМИ соседних стран появились новости о нескольких автомобилях с неоднозначными номерными знаками. Недавно возле уничтоженного российского танка в Вильнюсе был замечен BMW с номерами MOIMIR. Портал TVNET попытался выяснить, существуют ли ограничения на выдачу персонализированных номерных знаков в Латвии.
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COVID, XYIBAM и POXYIST: какие автомобильные номера пытались зарегистрировать в Латвии?
Все о регистрационных знаках транспортных средств знает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). На вопрос о том, как происходит регистрация персонализированных номерных знаков в Латвии, представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс заявил, что владелец транспортного средства может заказать индивидуальный государственный регистрационный номер с комбинацией символов, соответствующей государственному стандарту.