В Эстонии в реке нашли тело собаки в пластиковом ящике

Ужасающие фотографии были опубликованы в группе Raplamaa rahvas в Facebook в воскресенье днем. "Жаль, что есть люди, которые считают правильным посадить собаку в ящик, обвязать его веревкой и бросить в реку", – пишет автор публикации Мерли.

Во время прогулки она обнаружила, что на берегу реки Вигала лежит ящик. Однако, подойдя ближе, она увидела внутри собаку. "Когда-то в детстве я видела результат действий такого же садиста, и этот образ до сих пор у меня перед глазами. Вокруг нас до сих пор жуткие твари", – говорит женщина, которая находится в большом шоке. "Человек с нормальной нервной системой так не сделает!" - добавляет она.