"Человек с нормальной нервной системой так не сделает!" – говорит Мерли из Рапламаа, обнаружившая собаку, помещенную в пластиковый ящик, а затем брошенную в реку Вигала. В Эстонском обществе защиты животных говорят, что владелец сожалеет о своем поступке, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Elu24.
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В Эстонии в реке нашли тело собаки в пластиковом ящике
В Эстонии в реке нашли тело собаки в пластиковом ящике
Ужасающие фотографии были опубликованы в группе Raplamaa rahvas в Facebook в воскресенье днем. "Жаль, что есть люди, которые считают правильным посадить собаку в ящик, обвязать его веревкой и бросить в реку", – пишет автор публикации Мерли.