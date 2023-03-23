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В Эстонии в реке нашли тело собаки в пластиковом ящике

Кетлин Крузе Мерилин Няреп Limon.ee
В Эстонии в реке нашли тело собаки в пластиковом ящике
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Найденная в реке собака.
Найденная в реке собака. Фото: Erakogu

"Человек с нормальной нервной системой так не сделает!" – говорит Мерли из Рапламаа, обнаружившая собаку, помещенную в пластиковый ящик, а затем брошенную в реку Вигала. В Эстонском обществе защиты животных говорят, что владелец сожалеет о своем поступке, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Elu24.

Ужасающие фотографии были опубликованы в группе Raplamaa rahvas в Facebook в воскресенье днем. "Жаль, что есть люди, которые считают правильным посадить собаку в ящик, обвязать его веревкой и бросить в реку", – пишет автор публикации Мерли.

Во время прогулки она обнаружила, что на берегу реки Вигала лежит ящик. Однако, подойдя ближе, она увидела внутри собаку. "Когда-то в детстве я видела результат действий такого же садиста, и этот образ до сих пор у меня перед глазами. Вокруг нас до сих пор жуткие твари", – говорит женщина, которая находится в большом шоке. "Человек с нормальной нервной системой так не сделает!" - добавляет она.

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