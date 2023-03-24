Для мужчины из Пылвамаа минувшие выходные начались с необычного зрелища: три медведя и три косули прекрасно проводили время на просторах эстонских полей, пишет Limon.ee.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Чудо в эстонском лесу: неожиданная компания вышла из леса
Чудо в эстонском лесу: неожиданная компания вышла из леса
Мужчина поделился фотографией необычного зрелища в группе Põlva kodanik в Facebook, где отметил, что снимок был сделан 18 марта около Кроотусе. Он добавил, что и раньше видел медведей в дикой природе, но сразу трех – никогда.