Как психически больной экс-участник латвийских шоу убил соседей в Шотландии

В половине второго утра бывший солдат Special Air Service (SAS) Мартин Смит стоял у входной двери и разговаривал со своим соседом Джоном Уайтом. К несчастью для них, рядом жил и Ранцев.

В судебных документах говорится, что спор начался из-за мусорных контейнеров. Ранцев толкнул Мартина Смита, а когда пенсионер упал, он набросился на него.