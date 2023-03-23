Как психически больной экс-участник латвийских шоу убил соседей в Шотландии

1 октября 2018 года в маленьком шотландском городке Обан были убиты двое пенсионеров. Убийцей оказался их сосед - телезвезда из Латвии Оскар Ранцев. Зарубежные СМИ сообщают, что уголовное дело будет пересмотрено.
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В половине второго утра бывший солдат Special Air Service (SAS) Мартин Смит стоял у входной двери и разговаривал со своим соседом Джоном Уайтом. К несчастью для них, рядом жил и Ранцев.
В судебных документах говорится, что спор начался из-за мусорных контейнеров. Ранцев толкнул Мартина Смита, а когда пенсионер упал, он набросился на него.