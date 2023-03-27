Украине нужны крылья

Это всегда тревожный знак, когда гуманитарные работники и активисты начинают выступать за поставку большего количества оружия в зону боевых действий. Но для Украины настали тревожные, мягко говоря, времена. В то время как гражданские активисты, такие как мы, доставляют мирному населению и военнослужащим предметы, необходимые для выживания - флисовую одежду и медицинские турникеты, буржуйки и генераторы, детские смеси и повербанки для мобильных телефонов, украинские вооруженные силы часто не имеют инструментов, необходимых для ведения боевых действий.