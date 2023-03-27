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Украине нужны крылья

Анна Хусарска Николай Викнянский Project Syndicate
Украине нужны крылья
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Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Нет сомнений в том, что президент России Владимир Путин будет продолжать жертвовать российскими войсками и совершать зверства против украинцев ради возможности одержать даже незначительные символические победы. Таким образом, война затянется - если только Украине не будут предоставлены средства для ускорения ее завершения.

Это всегда тревожный знак, когда гуманитарные работники и активисты начинают выступать за поставку большего количества оружия в зону боевых действий. Но для Украины настали тревожные, мягко говоря, времена. В то время как гражданские активисты, такие как мы, доставляют мирному населению и военнослужащим предметы, необходимые для выживания - флисовую одежду и медицинские турникеты, буржуйки и генераторы, детские смеси и повербанки для мобильных телефонов, украинские вооруженные силы часто не имеют инструментов, необходимых для ведения боевых действий.

Война требует реализма. А ужасающая реальность такова, что в ходе своего вторжения и оккупации Украины Россия намеренно атаковала гражданские объекты и разрушила жизнь мирного населения, неустанно совершая зверства, которые зачастую даже не приносят ощутимых военных результатов. Должны ли гуманитарные работники и активисты молча продолжать оказывать помощь жертвам этих жестоких нападений или мы должны присоединить свои голоса к хору тех, кто требует оружия, которое помогло бы вытеснить Россию с украинской территории и положить конец войне? Учитывая гуманитарные последствия продолжения войны - включая увеличение числа беженцев из Украины - ответ очевиден.

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