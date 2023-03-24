Комментирует Лусис ⟩ Кто сядет за аферу на 220 миллионов?

Бывший советник Пабрикса призывает нынешнего министра обороны Мурниеце опубликовать всю документацию закупки, Кариньш считает, что для проверки есть основания, но сам Пабрикс называет это направленной против него публичной расправой. KNAB провел какие-то обыски, есть пара задержанных. Но, что там вообще происходит, никому из высших должностных лиц особо не понятно.

Бонусом ко всему - главой закупочной комиссии был член представляемого Мурниеце Национального объединения Эрик Эзериньш. И - по стечению обстоятельств - отец Эрика - предприниматель Нормунд Лакучс, которого в свое время называли "серым кардиналом" националов. Одна случайность за другой, как уж у нас принято.

Можно о чем-то дискутировать, что-то рассуждать и называть вещи красивыми эпитетами, но на самом деле это все-таки выглядит типичным воровством денег из страны в российском стиле, поэтому я думаю, что не стоит стыдиться называть это аферой на 220 миллионов.

Вернемся в недавнее прошлое. Помните время, когда за возможные нарушения при введении цифрового телевидения прокуратура выдвинула обвинения против Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса? Причиненный ими ущерб подсчитывался в размере около 7 миллионов долларов. Но в закупке НВС мы уже говорим о сумме денег в 30 раз больше.