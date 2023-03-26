Новый парк в Скансте тонет: как это возможно?

Летом 2020 года Рижская дума выдвинула грандиозную идею по ревитализации проекта запущенного района Скансте. Она предусматривала развитие нового парка, который был бы не только многофункциональным местом отдыха - в нем планировалось оборудовать самую современную систему сбора дождевых вод в Балтии. Уже тогда директор департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале выразила уверенность, что район Скансте станет визитной карточкой Риги XXI века и парк будет важным элементоv в его развитии. Было предусмотрено, что первая часть проекта ревитализации парка завершится в конце прошлого года. Однако работы по-прежнему продолжаются и пока не выглядит, что они будут закончены в ближайшее время.