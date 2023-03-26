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Новый парк в Скансте тонет: как это возможно?

TVNET rus.tvnet.lv
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Новый парк в Скансте тонет: как это возможно?
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Запланированный в районе Скансте парк сейчас тонет в воде, свидетельствуют наблюдения онлайн-журнала Klik. Названная новой визитной карточкой Скансте детская площадка, которую для посетителей планируется открыть уже в начале будущего года, сейчас не выглядит обещанным инновационным местом отдыха, а скорее напоминает глубокую яму с несколькими аттракционами посередине. Кто несет за это ответственность и удастся ли привести парк в порядок до предстоящего открытия?

Летом 2020 года Рижская дума выдвинула грандиозную идею по ревитализации проекта запущенного района Скансте. Она предусматривала развитие нового парка, который был бы не только многофункциональным местом отдыха - в нем планировалось оборудовать самую современную систему сбора дождевых вод в Балтии. Уже тогда директор департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале выразила уверенность, что район Скансте станет визитной карточкой Риги XXI века и парк будет важным элементоv в его развитии. Было предусмотрено, что первая часть проекта ревитализации парка завершится в конце прошлого года. Однако работы по-прежнему продолжаются и пока не выглядит, что они будут закончены в ближайшее время.

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