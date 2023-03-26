Запланированный в районе Скансте парк сейчас тонет в воде, свидетельствуют наблюдения онлайн-журнала Klik. Названная новой визитной карточкой Скансте детская площадка, которую для посетителей планируется открыть уже в начале будущего года, сейчас не выглядит обещанным инновационным местом отдыха, а скорее напоминает глубокую яму с несколькими аттракционами посередине. Кто несет за это ответственность и удастся ли привести парк в порядок до предстоящего открытия?
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Новый парк в Скансте тонет: как это возможно?
Новый парк в Скансте тонет: как это возможно?
Летом 2020 года Рижская дума выдвинула грандиозную идею по ревитализации проекта запущенного района Скансте. Она предусматривала развитие нового парка, который был бы не только многофункциональным местом отдыха - в нем планировалось оборудовать самую современную систему сбора дождевых вод в Балтии. Уже тогда директор департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале выразила уверенность, что район Скансте станет визитной карточкой Риги XXI века и парк будет важным элементоv в его развитии. Было предусмотрено, что первая часть проекта ревитализации парка завершится в конце прошлого года. Однако работы по-прежнему продолжаются и пока не выглядит, что они будут закончены в ближайшее время.
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