"Лес у Бабелите выглядит как после российской армии". Кто несет ответственность?

"Хожу здесь очень часто, почти каждый день, так как для Рокки (шестилетнего пекинеса) это идеальное место. Не знаю, кто и как часто здесь следит за территорией, но кучи мусора, которые периодически здесь "вырастают", неотъемлемая часть практически каждой прогулки", - рассказывает седая дама. Она делится сделанными фотографиями, на которых мы видим брошенный дороге грязный матрас, оставленную на краю дороги стиральную машину, а также кучи досок и другие отходы. Она указывает, что мусор здесь оставляют жильцы окружающих домов, которых не заботит, в какой среде они живут, и которые не удосуживаются найти службы, которые, к примеру, вывозят старую бытовую технику.