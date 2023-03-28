"Похоже на кадры, которые можно увидеть в зарубежных СМИ, отражающих разрушения, которые оставила после себя российская армия, шедшая через украинские села", - так о неприятном сюрпризе в одном из красивейших лесов Риги говорит жительница Юглы Дзидра, которая связалась с редакцией, так как больше не может ежедневно смотреть на горы мусора. В лесу вокруг озера Бабелите постоянно "вырастают" кучи мусора, и дама выражает непонимание и тревогу из-за того, что с этим никто не борется.
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"Лес у Бабелите выглядит как после российской армии". Кто несет ответственность?
"Лес у Бабелите выглядит как после российской армии". Кто несет ответственность?
"Хожу здесь очень часто, почти каждый день, так как для Рокки (шестилетнего пекинеса) это идеальное место. Не знаю, кто и как часто здесь следит за территорией, но кучи мусора, которые периодически здесь "вырастают", неотъемлемая часть практически каждой прогулки", - рассказывает седая дама. Она делится сделанными фотографиями, на которых мы видим брошенный дороге грязный матрас, оставленную на краю дороги стиральную машину, а также кучи досок и другие отходы. Она указывает, что мусор здесь оставляют жильцы окружающих домов, которых не заботит, в какой среде они живут, и которые не удосуживаются найти службы, которые, к примеру, вывозят старую бытовую технику.
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