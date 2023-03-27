У 74-летнего Юрия на глаза наворачиваются слезы , когда он думает о своих живущих в России внуках, которых он не видел с 2014 года. При этом из-за постоянных обстрелов российской армии он вот уже год вынужден жить в подвале, пишет Rus.Postimees.
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POSTIMEES НА ДОНБАССЕ ⟩ Из РФ одновременно прилетают СМС от внуков и снаряды
Из РФ одновременно прилетают СМС от внуков и снаряды
"Мы так устали от этого", – говорит Юрий, и его голос срывается, глаза наполняются слезами. Только что он совершенно спокойно разговаривал со мной и обсуждал, кто виноват в войне. "Мы с женой хотим к нашему сыну, нашим внукам", – грустит он.
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