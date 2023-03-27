POSTIMEES НА ДОНБАССЕ ⟩ Из РФ одновременно прилетают СМС от внуков и снаряды

У Юрия, который уже почти год живет в подвале в городе Великая Новоселка, слезы наворачиваются на глаза, когда он думает о своих внуках, живущих в России.

У 74-летнего Юрия на глаза наворачиваются слезы , когда он думает о своих живущих в России внуках, которых он не видел с 2014 года. При этом из-за постоянных обстрелов российской армии он вот уже год вынужден жить в подвале, пишет Rus.Postimees.