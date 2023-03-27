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"Это не невинная шутка". Какие картинки нельзя слать в соцсетях?
Иллюстративное фото Фото: lunopark/shutterstock
Apollo.lv Elizabete Ronija Dreimane
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"Это не невинная шутка". Какие картинки нельзя слать в соцсетях?
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Делясь фотографиями в интернете и частных переписках, важно оценивать, не видны ли на снимках дети - если ребенок на фотографии обнажен, такое содержание пересылать и хранить нельзя. В отдельных случаях люди делятся такими снимками в качестве шутки, однако это может завершиться уголовной ответственностью. Узнай, что нельзя слать в соцсетях, и каким образом фиксируются такие нарушения.

Казалось бы шутка обернулась уголовным делом

Житель Янис поделился в соцсетях своей историей. Несколько лет назад он послал другу в Instagram казалось бы невинную шуточную картинку с "голым мальчиком". Мужчина пытался отослать шуточную картинку другу, однако сделать это не удалось. Профиль Яниса заблокировали на день.

К Янису на работу пришли люди из криминальной полиции и увели в участок. "Следователь спросила у меня, отсылал ли я в феврале в интернете фотографию голого ребенка. Говорю, что нет. Я такими вещами не занимаюсь", - рассказывает Янис.

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