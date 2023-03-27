"Это не невинная шутка". Какие картинки нельзя слать в соцсетях?

Делясь фотографиями в интернете и частных переписках, важно оценивать, не видны ли на снимках дети - если ребенок на фотографии обнажен, такое содержание пересылать и хранить нельзя. В отдельных случаях люди делятся такими снимками в качестве шутки, однако это может завершиться уголовной ответственностью. Узнай, что нельзя слать в соцсетях, и каким образом фиксируются такие нарушения.